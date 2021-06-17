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Пожар произошел на металлобазе в Некрасовке

Огонь распространился по площади 120 кв. м, пострадавших нет

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Возгорание на площади более 100 кв. м произошло в Некрасовке. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС.

"В 22:27 в поступило сообщение о возгорании по адресу: 2-я Вольская, дом 34. Происходит возгорание на площади 120 кв. метров. Информация о пострадавших не поступала", - говорится в сообщении.

Источник ТАСС в экстренных службах уточнил, что горит металлобаза, где хранится различный металлолом, например, холодильники. Там же имеется тара с маслом, которая периодически взрывается. Угрозы распространения огня нет.

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