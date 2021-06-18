СМИ: в Японии неизвестный более суток удерживает в заложниках сотрудницу интернет-кафе

ТОКИО, 18 июня. /ТАСС/. Неизвестный мужчина уже более суток удерживает в заложниках сотрудницу интернет-кафе в городе Сайтама близ Токио. Как сообщает в пятницу телеканал Nippon TV, полиция продолжает вести с ним переговоры.

Японские интернет-кафе оборудованы индивидуальными комнатами-кабинками. В четверг в середине дня находящийся в одной из таких кабинок мужчина по внутренней связи вызвал сотрудницу кафе, после чего взял ее в заложники. По данным источников телеканала в правоохранительных органах, взявший в заложники девушку - мужчина в возрасте 40-50 лет, однако личность его не установлена.

Полиция общается с мужчиной по внутренней телефонной связи интернет-кафе, однако никаких требований мужчина до сих пор не выдвинул. По имеющимся данным взятая в заложники девушка не ранена, она несколько раз односложно отвечала на вопросы полиции. На место происшествия стянуты правоохранители и спасательные службы, район инцидента уже более суток оцеплен.

В японских интернет-кафе, помимо закрывающихся изнутри на ключ индивидуальных комнат-кабинок, в большинстве случаев есть шведский стол с закусками и прохладительными напитками, туалеты, душевые. Многие местные жители и иностранцы пользуются услугами таких кафе вместо отелей - в индивидуальных комнатах есть диван или даже кровать, а стоимость почасовой аренды таких кабинок зачастую значительно ниже, чем посуточная оплата гостиничных номеров.