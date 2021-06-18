Ростехнадзор назвал причины взрыва, произошедшего в челябинской больнице в 2020 году

ТАСС, 18 июня. Причиной взрыва кислородного оборудования, произошедшего в октябре 2020 года в челябинской больницы №2, послужило возгорание, которое возникло из-за аварийного режима работы электросети и использования нештатного электрооборудования. Об этом говорится в опубликованных в пятницу материалах на сайте Уральского управления Ростехнадзора.

"Уральское управление Ростехнадзора завершило расследование причин взрыва на кислородной станции больницы №2 в Челябинске. Установлено, что причиной пожара и последующего взрыва кислородного оборудования послужило возгорание горючих материалов во внутреннем помещении от теплового проявления электрического тока, возникшего вследствие аварийного режима работы электросети и нештатного электрооборудования, применявшегося для подогрева газификаторов с целью увеличения их производительности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время расследования были выявлены также такие нарушения, как отсутствие проектной документации; несоблюдение требований изготовителя оборудования; отсутствие регистрации в государственном реестре опасных производственных объектов; отсутствие лицензии на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов 1, 2 и 3 классов опасности. Кроме того, в больнице не проводилась соответствующая аттестация лиц, ответственных за производственный контроль над оборудованием.

По результатам расследования в отношении МАУЗ ГКБ № 2 возбуждено административное производство.

Взрыв кислородных баллонов произошел в кислородной будке поликлиники городской больницы №2 утром 31 октября 2020 года. В МЧС отмечали, что сначала загорелась пристройка к зданию больницы, в которой находились емкости с кислородом. Во время пожара произошла разгерметизация емкостей, и огонь распространился на здание больницы и соседнего жилого дома. Погибших и пострадавших в результате происшествия нет.