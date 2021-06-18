В Челябинской области выявили злоумышленников, незаконно легализовавших 10 тыс. мигрантов

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов выявили в Челябинской области участников преступного сообщества, которые незаконно легализовали более десяти тыс. мигрантов. Об этом сообщается на сайте "МВД Медиа".

"По версии следствия, злоумышленники за денежное вознаграждение в нарушение законодательства предоставляли иностранным гражданам миграционные услуги", - процитировали в сообщении слова официального представителя МВД России Ирины Волк.

Преступное сообщество состояло из четырех функционально обособленных групп. Одна из них занималась подготовкой поддельных трудовых договоров, а также поиском граждан, имеющих в собственности жилье в Челябинске и области. По адресам этих жилых помещений фиктивно регистрировали мигранты. Другая группа, помимо выполнения аналогичных функций, занималась организацией оформления фиктивных браков между гражданами России и иностранцами. Обязанности участников третьей и четвертой групп сводились в основном к мнимому приему экзаменов по русскому языку как иностранному, истории России и основам российского законодательства.

"Своими противоправными действиями фигуранты способствовали незаконному пребыванию в России более десяти тысяч иностранных граждан", - отмечается в сообщении.

Криминальную схему выявили оперативники Центра по противодействию экстремизму областного главка во взаимодействии с коллегами из регионального управления ФСБ России, а также представителями управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Челябинской области. Силовую поддержку оказывали сотрудники Росгвардии. В настоящее время в отношении пяти предполагаемых руководителей и десяти участников преступного сообщества, занимавшихся организацией незаконной миграции на территории региона, возбуждено уголовное дело по ст. 210 УК РФ "Организация преступного сообщества или участие в нем".

Проводятся мероприятия, направленные на установление возможных соучастников и всех фактов криминальных деяний фигурантов.