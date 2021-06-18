Генпрокуратура направила в суд дело "таганской" ОПГ

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Генеральная прокуратура России направила в суд уголовное дело участников "таганской" организованной преступной группы. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

"Замгенпрокурора РФ утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывших членов преступной группировки "Таганская" Григория Рабиновича, Игоря Жирноклеева, Олега Русанова, Бориса Третьяка, Дмитрия Юхневича, Игоря Балашова, Германа Гришина, Геннадия Лукьянова, Сергея Щербакова, Сергея Щукарева и Марата Янбухтина. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Московский городской суд для рассмотрения по существу", - сообщили в Генпрокуратуре.

Участники группировки обвиняются в участии в вооруженной банде и преступном сообществе, убийстве более двух лиц, похищении человека, краже, грабеже и вымогательстве, незаконном обороте оружия, боеприпасов, взрывных устройств.

Как полагает следствие, не позднее 1991 года Жирноклеев, Александр Грабер и Игорь Шилов создали преступное сообщество, в состав которого были вовлечены Рабинович, Малиновский, Русанов, Третьяк, Юхневич, Янбухтин, Щербаков, Лукьянов, Гришин, Балашов и Щукарев. На средства сообщников был арендован офис в бизнес-центре "Башня-2000" в Москве, где проводились встречи членов преступной группировки и их главарей. Они использовали технические средства для отслеживания жертв, их прослушивания, незаконно приобрели гранатометы, гранаты, автоматы, пистолеты, винтовки, револьверы и другое оружие, которое использовали при совершении преступлений.

"В 2003-2017 году в Москве соучастники по указанию Жирноклеева и Рабиновича совместно с другими членами сообщества участвовали в Москве в убийствах Владимира Рощина, Сергея Скорнякова, директора ОАО "Роспищепром" Валерия Журавлева , юриста ОАО "Универмаг "Москва" Андрея Бралюка, Армена Аванесова, адвоката Натальи Вавилиной, а также в похищении, ограблении и убийстве предпринимателя Алексея Покровского", - сообщили в Генпрокуратуре. Также в 2004-2006 годах Жирноклеев и Рабинович путем фальсификации документов незаконно завладели зданием ОАО "Роспищепром" на улице 1-я Тверская-Ямская Москвы. В 2012-2020 годах Жирноклеев, Русанов, Третьяк и Юхневич похитили мошенническим путем более 5 млн рублей, выделенных из бюджета для ежемесячных и единовременных социальных выплат лицам с инвалидностью.

Деятельность группировки пресекли в 2019 году, когда ее активные участники были задержаны и арестованы. "Уголовное дело в отношении Малиновского ранее направлено в суд в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве. Грабер и Шилов скончались", - уточнили в Генпрокуратуре.