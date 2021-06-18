Неизвестный сообщил о минировании здания правительства Москвы

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Сотрудники полиции ведут розыск неизвестного, который в четверг сообщил о том, что здание правительства Москвы заминировано. Об этом ТАСС сообщил в пятницу источник в правоохранительных органах.

"На электронную почту правительства Москвы поступило анонимное письмо с угрозой взрыва. Главное требование - отмена перчаточно-масочного режима, а также обязательной вакцинации работников сфер услуг и ЖКХ. При обследовании здания никаких взрывных устройств обнаружено не было", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время сотрудники столичной полиции ведут поиск неизвестного, сообщившего о минировании. Также по данному факту проводится проверка.