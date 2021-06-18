Две собаки на ВПП помешали приземлиться самолету в аэропорту Симферополя

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июня. /ТАСС/. Самолет Airbus не смог с первого раза приземлиться в аэропорту Симферополя из-за собак, находившихся на взлетно-посадочной полосе. Об этом в пятницу сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона.

"В Симферополе Airbus заходил на посадку, но ему действительно помешали животные, которые находились в этот момент на взлетно-посадочной полосе. Сейчас самолет приземлился, все прошло в штатном режиме", - рассказал собеседник агентства. Он уточнил, что препятствием для посадки самолета послужили две собаки.

С 2015 года у аэропорта Симферополя самая широкая маршрутная сеть в России на внутренних воздушных линиях в летний период. Ежегодно аэропорт обслуживал более 5 млн пассажиров. В этом году ожидается не менее 6 млн пассажиров.