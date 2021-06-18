Японская полиция арестовала мужчину, более суток державшего в заложниках девушку

ТОКИО, 18 июня. /ТАСС/. Японская полиция в пятницу задержала мужчину, который более суток держал в заложниках сотрудницу интернет-кафе в префектуре Сайтама около Токио. Об этом сообщило японское общественное телевидение.

Отмечается, что правоохранительным органам удалось освободить девушку и задержать державшего ее в заложниках мужчину. Подчеркивается, что сотрудница интернет-кафе находится в безопасности, более подробной информации на данный момент не приводится.

Японские интернет-кафе оборудованы индивидуальными комнатами-кабинками - в такой кабинке более суток, запершись изнутри, мужчина держал в заложниках сотрудницу заведения с четверга. Полиция общалась с мужчиной по внутренней телефонной связи, пытаясь уговорить отпустить девушку.

В японских интернет-кафе, помимо закрывающихся изнутри на ключ индивидуальных комнат-кабинок, в большинстве случаев есть шведский стол с закусками и прохладительными напитками, туалеты, душевые. Многие местные жители и иностранцы пользуются услугами таких кафе вместо отелей - в индивидуальных комнатах есть диван или даже кровать, а стоимость почасовой аренды таких кабинок зачастую значительно ниже, чем посуточная оплата гостиничных номеров.