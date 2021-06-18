{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Японская полиция арестовала мужчину, более суток державшего в заложниках девушку

Сотрудница интернет-кафе, где произошел инцидент, находится в безопасности

ТОКИО, 18 июня. /ТАСС/. Японская полиция в пятницу задержала мужчину, который более суток держал в заложниках сотрудницу интернет-кафе в префектуре Сайтама около Токио. Об этом сообщило японское общественное телевидение.

Отмечается, что правоохранительным органам удалось освободить девушку и задержать державшего ее в заложниках мужчину. Подчеркивается, что сотрудница интернет-кафе находится в безопасности, более подробной информации на данный момент не приводится.

Японские интернет-кафе оборудованы индивидуальными комнатами-кабинками - в такой кабинке более суток, запершись изнутри, мужчина держал в заложниках сотрудницу заведения с четверга. Полиция общалась с мужчиной по внутренней телефонной связи, пытаясь уговорить отпустить девушку.

В японских интернет-кафе, помимо закрывающихся изнутри на ключ индивидуальных комнат-кабинок, в большинстве случаев есть шведский стол с закусками и прохладительными напитками, туалеты, душевые. Многие местные жители и иностранцы пользуются услугами таких кафе вместо отелей - в индивидуальных комнатах есть диван или даже кровать, а стоимость почасовой аренды таких кабинок зачастую значительно ниже, чем посуточная оплата гостиничных номеров.

Теги
Япония
Суд отправил под домашний арест депутата Резника
Он проходит по делу о незаконном обороте наркотиков
Читать полностью