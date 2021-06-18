Автобус на остановке в Уфе насмерть сбил пожилую женщину

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Пассажирский автобус в пятницу на остановке в Уфе насмерть сбил пожилую женщину. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД УМВД по республике.

"По предварительным данным, пассажирский автобус "Нефаз", двигавшийся по 51-му маршруту, допустил наезд на пожилую женщину. В результате аварии пешеход скончалась до приезда скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, ДТП произошло на проспекте Октября на остановке общественного транспорта "Госцирк". Подробности уточняются.