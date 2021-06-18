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Ситуация в Крыму после сильных ливней

В Ялту прибыли первые спасатели из Донского спасательного центра МЧС

Всего к ликвидации подтопления в Крыму привлекаются более 1,5 тыс. человек и свыше 230 единиц техники

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Спасатели Донского спасцентра МЧС РФ прибыли в Ялту для оказания помощи при ликвидации последствий подтопления. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе ведомства.

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"Первый эшелон аэромобильной группировки Донского спасательного центра прибыл в Ялту", - сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что данная группировка прибыла в Крым. Всего к ликвидации подтопления в Крыму привлекаются более 1,5 тыс. человек и свыше 230 единиц техники.

Циклон над Крымом в ночь на четверг стал причиной сильных дождей и усиления северо-западного ветра. Объявлен режим ЧС регионального масштаба. Подтоплена Керчь и соседние районы на востоке полуострова. В Ялте выпало более 135 мм осадков. В пятницу на полуострове также действует штормовое предупреждение о сильных дождях и ветре до 25 метров в секунду. В результате непогоды в Ялте пострадали восемь человек, один человек погиб.

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РоссияКрымСитуация в Крыму после сильных ливней
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