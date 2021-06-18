Режим ЧС введен в Баймакском районе Башкирии из-за нашествия саранчи

ТАСС, 18 июня. Власти Баймакского района Башкирии ввели режим чрезвычайной ситуации из-за нашествия саранчи, сообщается в пятницу на сайте ГУ МЧС по республике.

Жители района ранее сняли на видео, как стая саранчи заполонила дорогу, а бампер и радиаторная решетка автомобиля оказались облепленными мертвыми насекомыми. Также жители пожаловались, что саранча уничтожает луга и поля.

"В связи с распространением саранчовых вредителей на территории муниципального района Баймакский район постановлением администрации муниципального района Баймакский введен режим "Чрезвычайная ситуация" и установлен местный уровень реагирования", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, саранча наиболее активна в ранние утренние и вечерние часы, когда не слишком жарко. "Одна особь съедает до 500 грамм растений <...>. За сутки покрывает расстояния до 50 км. Саранча формирует огромные стаи (кулиги) имаго из объединенных скоплений личинок, они в период массового размножения способны одновременно занять до 2000 га и перелетать, питаясь в пути, до 300, а при попутном ветре и до 1000 км, оставляя голую землю с отдельно торчащими остатками деревянистых побегов и стеблей растений", - поясняют в ведомстве.