На территории завода в Новосибирске горят покрышки

НОВОСИБИРСК, 19 июня. /ТАСС/. Пожарные локализовали возгорание покрышек на площади 1 тыс. кв. м, произошедшее на территории Новосибирского металлургического завода им. А. Н. Кузьмина, сообщили журналистам в субботу в пресс-службе главного управления МЧС РФ по Новосибирской области.

"Локализация возгорания на улице Станционная в 10:54 (6:54 мск) на площади 1 тыс. кв. м", - сообщили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что площадь пожара составляет 200 кв. м.

"Произошел пожар на территории завода им. Кузьмина по адресу: улица Станционная, 28к. Пожарные прибыли на место 09:25 (05:25 мск). Горят покрышки на площади 200 кв. м. Идет распространение огня, покрышки находятся вплотную к цеху по производству резины", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что происходят хлопки газовых баллонов.

"По оперативной информации, пострадавших нет", - добавили в пресс-службе.