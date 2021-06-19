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Открытое горение на территории новосибирского металлургического завода ликвидировали

Пострадавших нет

НОВОСИБИРСК, 19 июня. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали открытое горение на территории Новосибирского металлургического завода им. А. Н. Кузьмина, сообщает в субботу пресс-служба Главного управления МЧС РФ по Новосибирской области.

"Пожарно-спасательные подразделения по повышенному рангу ликвидировали открытое горение на территории металлургического завода в Ленинском районе Новосибирска. В настоящее время устраняют последствия пожара. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ликвидация возгорания осложнялась высокой температурой, большой площадью горения, а также разгерметизацией газовых баллонов. В 07:14 мск открытое горение удалось ликвидировать. В работах были задействованы 55 человек и 15 единиц техники. Выясняется причина возгорания.

В субботу утром на территории Новосибирского металлургического завода им. Кузьмина загорелись покрышки, находящиеся близко к цеху по производству резины. Изначально площадь пожара составляла 200 кв. м. Возгорание было локализовано на площади 1 тыс. кв. м.

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