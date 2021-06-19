При разгоне вечеринки на северо-западе Франции пострадали шесть человек

ПАРИЖ, 19 июня. /ТАСС/. По меньшей мере шесть человек, в том числе пять жандармов, пострадали во время разгона музыкальной вечеринки в департаменте Иль и Вилен на северо-западе Франции. Об этом сообщил в субботу префект департамента Эмманюэль Бертье.

По его данным, в пятницу около 19:00 по парижскому времени (20:00 мск) около 1,5 тыс. человек попытались устроить вечеринку недалеко от города Редон. Прибывшие на место сотрудники полиции и жандармерии попросили собравшихся разойтись в связи с запретом на проведение массовых мероприятий в условиях пандемии коронавируса. "В ответ на это участники вечеринки стали бросать в правоохранителей металлические шары для игры в петанк и бутылки с горючей смесью", - отметил Бертье.

По его словам, "во время противостояния с полицией 22-летнему участнику вечеринки оторвало руку, он был доставлен в больницу". "Пострадали также пять жандармов, двое из них были направлены в госпиталь Редона", - отметил префект.

В операции по пресечению беспорядков участвовали более 250 жандармов. Согласно информации полиции, восстановить порядок удалось только спустя семь часов. Префект Иль и Вилен сообщил, что "прокуратура Рена начала расследование по факту беспорядков".