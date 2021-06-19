СК организовал проверку после ДТП с автобусом на Кубани

КРАСНОДАР, 19 июня. /ТАСС/. Следственное управление СК РФ по Краснодарскому краю организовало проверку по факту ДТП с участием рейсового автобуса в Славянском районе. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"Сегодня рано утром поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием автобуса в Славянском районе, в результате которого пострадали 14 человек. По данному факту Славянским межрайонным следственным отделом краевого управления СК незамедлительно организована доследственная проверка", - говорится в сообщении.

Уточняется, что следователи устанавливают все обстоятельства происшествия, а также соблюдение требований безопасности при перевозке пассажиров. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что произошло столкновение двух легковых автомобилей и автобуса, который в результате этого опрокинулся. Пострадали 14 человек, в том числе три ребенка.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале призвал водителей соблюдать правила дорожного движения. "Еще раз обращаюсь к водителям: за рулем вы отвечаете не только за свою жизнь, но и за жизнь других участников дорожного движения. А сейчас, когда все едут к нам на отдых и движение очень интенсивное, это становится еще более актуальным", - написал Кондратьев.