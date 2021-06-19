Прокуратура Кубани организовала проверку безопасности перевозок после ДТП с автобусом

КРАСНОДАР, 19 июня. /ТАСС/. Прокуратура Краснодарского края организовала проверку по факту ДТП с рейсовым автобусом, в результате которого пострадали 14 человек. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ведомства.

"Славянской межрайонной прокуратурой организована проверка по факту причинения вреда здоровью пассажирам автобуса", - говорится в сообщении.

В пресс-службе прокуратуры ТАСС уточнили, что ведомство проверит условия выпуска автобуса на линию, соответствие техническим регламентам, режим отдыха водителя и соблюдение правил дорожного движения.

В Славянском районе Краснодарского края произошло столкновение двух легковых автомобилей и автобуса, который в результате этого опрокинулся. Пострадали 14 человек, в том числе три ребенка.