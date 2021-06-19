В Ялте частично восстановили движение общественного транспорта

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июня. /ТАСС/. Движение общественного транспорта в Ялте, ограниченное накануне из-за подтопления, частично восстановлено, сообщил в субботу ТАСС замглавы администрации города Сергей Стрельбицкий.

"Общественный транспорт уже двигается, правда, исходя из той дорожной обстановки, которая есть. То, что часть улиц перекрыта, связано с тем, что идет расчистка", - сказал Стрельбицкий.

По его словам, движение в центре города Ялты пока ограничено. "Но его постепенно открывают. Как только завершаются работы по очистке, ремонту, все открывается", - пояснил Стрельбицкий.

На сайте администрации Ялты опубликована временная схема движения муниципальных маршрутов на период ликвидации последствий ливня, согласно которой пока не возобновилось сообщение по семи направлениям из 36. При этом 11 маршрутов функционируют в обычном режиме.

Власти Ялты считают, что критический момент с подтоплением города пройден. "Критический момент был, когда дождь лил и вода текла. Сейчас критического момента нет", - сказал Стрельбицкий. По его словам, в настоящее время активно идет устранение последствий ЧП. " Всем занимаемся: и улицами, и дворами, и упавшими деревьями, и пляжами, восстановлением общественного транспорта, принятием гуманитарной помощи, и водой. Все вопросы приоритетные", - добавил Стрельбицкий.

Ситуация в Крыму

Циклон над Крымом с ночи четверга стал причиной сильных дождей и усиления северо-западного ветра. Объявлен режим ЧС регионального масштаба. Подтоплена Керчь и соседние районы на востоке полуострова. На Южном берегу Крыма основной удар стихии пришелся на Ялту, где выпало более 135 мм осадков. По словам мэра города Янины Павленко, такая серьезная ситуация была в 1922 году, когда за сутки выпало более 190 мм осадков. В результате подтопления погиб один человек, пострадали 18. Еще один человек пропал без вести, ведутся поиски.

В результате ЧП в республике повреждены сотни домов, в Ялте подтоплены 13 отелей, из двух из них пришлось эвакуировать туристов. Повреждена инфраструктура пляжей. В настоящее время ведется расчистка территории, восстанавливается электро- и водоснабжение, а также подача газа.