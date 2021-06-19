Поток воды в подтопленном поселке Кореиз под Ялтой снизился

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июня. /ТАСС/. Река, подтопившая поселок Кореиз под Ялтой, возвращается в русло и поток воды на улицах значительно снизился. Однако ситуация остается тяжелой, сообщила в субботу на своей странице в Facebook глава местной администрации Янина Павленко.

Накануне вечером и ночью в Кореизе подтопило дома, обрушился грунт и были повреждены стены одного из зданий.

"Пока Ялта приходит в себя после удара стихии, в Кореизе ситуация остается сложной. Весь вчерашний день и ночь неконтролируемым потоком воды заливало улицы поселка, есть подтопленные дома. Несколько семей эвакуировано. Сегодня благодаря слаженным действиям военных, МЧС, коммунальных служб и самих жителей река возвращается в свое русло. Поток значительно уменьшился", - написала Павленко.

Она добавила, что работы в поселке продолжаются. "На месте тяжелая техника. Направляем дополнительно водовозки", - добавила Павленко.

Циклон над Крымом с ночи четверга стал причиной сильных дождей и усиления северо-западного ветра. Объявлен режим ЧС регионального масштаба. Подтоплена Керчь и соседние районы на востоке полуострова. На Южном берегу Крыма основной удар стихии пришелся на Ялту, где выпало более 135 мм осадков. По словам Павленко, такая серьезная ситуация была в 1922 году, когда за сутки выпало более 190 мм осадков. В результате подтопления погиб один человек, пострадали 18. Еще один человек пропал без вести, ведутся поиски.

В результате ЧП в республике повреждены сотни домов, в Ялте подтоплены 13 отелей, из двух из них пришлось эвакуировать туристов. Повреждена инфраструктура пляжей. В настоящее время ведется расчистка территории, восстанавливается электро- и водоснабжение, а также подача газа.