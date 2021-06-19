Подросток в Хабаровске погиб, упав в шахту лифта с 18-го этажа

ТАСС, 19 июня. Подросток погиб в Хабаровске, упав в шахту лифта с 18-го этажа недостроенного здания. Об этом в субботу сообщает пресс-служба прокуратуры Хабаровского края.

"Около 17:00 часов (10:00 мск) 19 июня 2021 года трое парней находились в здании недостроенного многоэтажного дома по улице Рокоссовского, 24, города Хабаровска, где намеревались практиковать скалолазание. Один из них забрался на 18-й этаж и, не увидев шахту лифта, упал в нее. В результате падения 16-летний подросток погиб", - говорится в сообщении.

Выясняются обстоятельства случившегося. Прокуратура проводит проверку на предмет отсутствия охраны и ограждения территории недостроенного объекта. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.