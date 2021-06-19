В Ялте начали сбор пожертвований для пострадавших от подтоплений

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июня. /ТАСС/. Власти Ялты начали сбор средств для пострадавших от подтоплений, вызванных сильными продолжительными ливнями, сообщается в субботу на сайте администрации города.

"Для желающих оказать помощь гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации, сообщаем реквизиты для добровольного пожертвования: получатель - УФК по Республике Крым (Администрация города Ялта Республики Крым, л/с 04753206320)", - говорится в сообщении.

На сайте также указаны полные реквизиты для перечисления средств.

Циклон над Крымом с ночи четверга стал причиной сильных дождей и усиления северо-западного ветра. Объявлен режим ЧС регионального масштаба. Подтоплена Керчь и соседние районы на востоке полуострова. На Южном берегу Крыма основной удар стихии пришелся на Ялту, где выпало более 135 мм осадков. По словам мэра города Янины Павленко, такая серьезная ситуация была в 1922 году, когда за сутки выпало более 190 мм осадков. В результате подтопления погиб один человек, пострадали 18. Еще один человек пропал без вести, ведутся поиски.

В результате ЧП в республике повреждены сотни домов, в Ялте подтоплены 13 отелей, из двух из них пришлось эвакуировать туристов. Повреждена инфраструктура пляжей. В настоящее время ведется расчистка территории, восстанавливается электро- и водоснабжение, а также подача газа.