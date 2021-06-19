Пожарный катер "Полковник Чернышев" привлекут к тушению склада с пиротехникой в Москве

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Пожарный катер "Полковник Чернышев" следует к месту пожара на складе пиротехники на Лужнецкой набережной в центре Москвы. Об этом ТАСС в субботу сообщил источник в экстренных службах.

"В готовность приведен пожарный катер "Полковник Чернышев", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе МЧС России ТАСС подтвердили данную информацию. "К месту следует пожарный катер "Полковник Чернышев", - сказали в ведомстве. Кроме того, по данным МЧС, к тушению привлекаются три вертолета Ка-32 Московского авиацентра.

Днем в субботу на Лужнецкой набережной, дом 2/4, строение 4 начался пожар в одноэтажном здании склада с пиротехникой. Пожарные работают с соблюдением мер безопасности. Площадь пожара выросла со 150 до 500 кв. м. Пожар тушат по третьему номеру сложности. Сотрудники ГИБДД из-за пожара перекрыли четыре полосы движения на Лужнецкой набережной.