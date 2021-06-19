В Самарской области три человека погибли в ДТП

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Два легковых автомобиля столкнулись в Кинельском районе Самарской области, погибли три человека, еще один человек получил травмы. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

"В полицию поступило сообщение о том, что 19 июня в Кинельском районе Самарской области на автодороге Кинель - Богатое - Борское произошло ДТП с двумя легковыми автомобилями. По предварительной информации, погибли три человека, один получил телесные повреждения", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, на место ДТП выехали представители руководства территориального ОВД и ГИБДД.