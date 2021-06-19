В ДТП с грузовиком и микроавтобусом под Тулой один человек погиб

ТАСС, 19 июня. Рейсовый микроавтобус и грузовик столкнулись в Тульской области, по предварительным данным, в результате ДТП один человек погиб, еще шестеро, в том числе ребенок, пострадали. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

"По предварительным данным, в результате столкновения рейсового микроавтобуса и грузовика, который выехал на встречную полосу, погиб один человек, шестеро пострадали. Среди пострадавших один ребенок", - рассказали в полиции.

ДТП произошло в Щекинском районе на 223-м км трассы М-2 "Крым" в районе села Карамышево.

По данным ГУ МЧС по Тульской области, столкнулись автомобиль DAF и микроавтобус "Газель-Некст", следовавший по маршруту "Карамышево-Щекино". В результате происшествия водитель автобуса погиб, еще шесть человек, среди которых ребенок, получили различные травмы.

"Все пострадавшие в состоянии средней степени тяжести госпитализированы в Тульскую областную клиническую больницу и Тульскую городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи им. Ваныкина. Двухлетний мальчик доставлен в Тульскую областную детскую больницу", - сообщили журналистам в пресс-службе Министерства здравоохранения Тульской области.

Как пояснили журналистам в прокуратуре Тульской области, по факту происшествия СО ОМВД России по Щекинскому району возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека").