В результате взрыва на военном предприятии "Слобода" в Сербии пострадали три человека

БЕЛГРАД, 19 июня. /ТАСС/. Три человека пострадали в результате взрыва на военном предприятии "Слобода" вблизи города Чачак. Об этом сообщило в субботу сербское национальное телевидение со ссылкой на директора городской больницы.

По его информации, госпитализированы трое работников предприятия. Мэр Чачака Милун Тодорович распорядился провести срочную эвакуацию населения из районов, прилегающих к предприятию. Местом сбора эвакуированных назначили городской стадион.

У здания фабрики дежурят машины скорой помощи, выставлено полицейское оцепление.

Взрыв на территории фабрики произошел около в 19:50 по местному времени (20:50 мск). Местные жители размещают в соцсетях фотографии огромного столба дыма, поднимающегося над городом.

Это уже второй подобный инцидент с начала июня на данном предприятии. 4 июня министр внутренних дел Сербии Александар Вулин сообщил о взрывах и пожаре, которые произошли на складе "Слободы" в Чачаке. Склад горел несколько дней. Рассматривалась возможность эвакуации всех жителей города, однако в итоге это не потребовалось.

Как сообщил впоследствии президент Сербии Александар Вучич, ущерб от пожара составил от €1,5 млн до €2 млн, обошлось без жертв.