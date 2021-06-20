Пожар на военном предприятии в Сербии потушили

БЕЛГРАД, 20 июня. /ТАСС/. Пожар, начавшийся после взрыва в субботу на военном предприятии вблизи сербского города Чачак, удалось потушить. Об этом сообщил в воскресенье в эфире национального телевидения Сербии заммэра Чачака Мирослав Петрович.

"Пожар удалось сначала локализовать, а потом и потушить силами пожарных, сотрудников службы ЧС, а также пожарных расчетов компании "Слобода". В настоящий момент нет признаков того, что произойдет что-то еще, однако мы предприняли все необходимые меры", - сказал он.

Телеканал отмечает, что после полуночи к месту инцидента прибыл министр обороны Небойша Стефанович. Он выслушал доклады спасателей и полиции, воздержавшись от заявлений для прессы.

Как сообщило ранее сербское телевидение, взрыв на территории предприятия произошел в 19:50 по местному времени (20:50 мск). Трое пострадавших госпитализированы с порезами от выбитых взрывной волной стекол. У завода дежурят машины скорой помощи, выставлено полицейское оцепление.

Это уже второй подобный инцидент с начала июня на данном предприятии. 4 июня министр внутренних дел Сербии Александар Вулин сообщил о взрывах и пожаре, которые произошли на складе "Слободы" в Чачаке. Склад горел несколько дней. Рассматривалась возможность эвакуации всех жителей города, однако в итоге это не потребовалось.

Как сообщил впоследствии президент Сербии Александар Вучич, ущерб от пожара составил от €1,5 млн до €2 млн, обошлось без жертв.