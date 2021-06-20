В ДТП в Волгоградской области погибли три человека

ВОЛГОГРАД, 20 июня. /ТАСС/. Трое человек погибли, в том числе шестимесячный ребенок, еще один взрослый и трехлетняя девочка госпитализированы в результате столкновения грузового и легкового автомобилей во Фроловском районе Волгоградской области. Об этом журналистам в воскресенье сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

"По предварительной информации, примерно в 09:50 мск на 842-м км федеральной трассы Р-22 произошло столкновение грузового автомобиля "ДАФ" под управлением 43-летнего водителя и легкового автомобиля Ford Focus под управлением 31-летнего водителя, двигавшегося со стороны Волгограда в Москву. В результате ДТП трехлетняя девочка-пассажир Ford Focus и один взрослый доставлены в реанимацию, на месте скончались три человека - водитель Ford Focus, его 31-летняя супруга и их шестимесячный мальчик", - сказали в пресс-службе.

Силами МЧС произведено деблокирование тел погибших, а также пострадавших. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, наряды ГИБДД, представители Следственного комитета. Движение на данном участке трассы временно затруднено, введено реверсивное движение, в том числе в связи с проведением следственных действий.