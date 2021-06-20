Двое погибли и четверо ранены в результате двух инцидентов со стрельбой в Филадельфии

ТАСС, 20 июня. По меньшей мере два человека погибли, четверо получили ранения в результате двух инцидентов со стрельбой, произошедших в субботу в Филадельфии (штат Пенсильвания в США) с разницей в пять часов. Об этом в воскресенье сообщил телеканал 6abc.

Согласно его данным, первый случай стрельбы произошел в 14:30 по местному времени (21:30 мск). Прибыв на место происшествия, полицейские обнаружили двоих мужчин и трехлетнего ребенка с огнестрельными ранениями. Мужчины умерли от полученных травм в больнице, состояние ребенка оценивается как стабильное.

Второй инцидент произошел в 19:30 по местному времени (02:30 воскресенья мск), в результате него пострадали три человека. Раненые были доставлены в больницу, они находятся в стабильном состоянии.

На данный момент полиция никого не задержала.