СК возбудил уголовное дело после гибели двух туристов во время сплава по реке в КЧР

ЧЕРКЕССК, 20 июня. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после гибели на реке Кубань в Карачаево-Черкесии (КЧР) двух мужчин, сплавлявшихся на катамаранах, сообщили журналистам в следственном управлении СК РФ по Карачаево-Черкесии.

"Следственным отделом по городу Карачаевск СУ СК РФ по КЧР возбуждено уголовное дело по факту смерти двух туристов в результате происшествия на воде в районе аула Учкулан по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 ("Оказание услуг не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц") УК РФ", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в июне 2021 года "неустановленными лицами организовано оказание услуг активного вида туризма - рафтинга, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей". "18 июня при сплаве 14 туристов по руслу реки Уллу Кам (впадающей в реку Кубань) на двух рафтах (надувных лодках) произошло их опрокидывание и падение людей в воду, в результате чего двое мужчин погибли", - отметили в ведомстве.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего, а также лиц причастных к совершенному преступлению. "Расследование уголовного дела продолжается. Всем пострадавшим предоставлен ночлег и горячее питание", - добавили в СК.

Ранее сообщалось, что в пятницу группа туристов из 14 человек из Московской области сплавлялась на катамаранах по реке Кубань. В результате опрокидывания катамаранов, один человек погиб, 12 выбрались на берег, тело второго туриста было найдено спасателями позже. Восемь человек были доставлены в Карачаевскую центральную городскую и районную больницу, семеро после осмотра отпущены домой.