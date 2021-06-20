Два человека погибли и двое пострадали в ДТП с грузовым поездом на Алтае

БАРНАУЛ, 20 июня. /ТАСС/. Легковой автомобиль столкнулся с грузовым поездом на железнодорожном переезде в Алтайском крае, в результате два человека погибли, еще двое детей госпитализированы, сообщает в воскресенье служба корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги - филиала ОАО "РЖД".

"В 11:50 мск на железнодорожном переезде на участке Зональный - Чемровка водитель легкового автомобиля нарушил правила дорожного движения, выехав на пути на запрещающий сигнал переездной сигнализации перед приближающимся грузовым поездом. Машинист применил экстренное торможение, однако расстояние было недостаточным и столкновение предотвратить не удалось. Водитель автомобиля и пассажирка погибли на месте, двое детей госпитализированы", - говорится в сообщении.

Уточняется, что схода подвижного состава не произошло, ситуация не повлияла на движение пассажирских поездов.