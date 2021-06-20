Два человека погибли, четверо пострадали в ДТП с участием трех автомобилей в Ингушетии

МАГАС, 20 июня. /ТАСС/. ДТП с участием трех автомобилей произошло в Республике Ингушетия. В результате происшествия погибли два человека, четверо пострадали, сообщили в воскресенье в пресс-службе управления МЧС по региону.

"В 21:28 мск 20 июня 2021 года в дежурную смену ГУ МЧС России по Республике Ингушетия поступило сообщение о том, что по автодороге Назрань - Малгобек произошло дорожно-транспортное происшествие. <...> Столкнулись "Камаз" и две автомашины [производства компании] "Автоваз". В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали шесть человек, из них двое погибли, четверо в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.

Пострадавшие доставлены в Малгобекскую центральную районную больницу. Уточняется, что детей среди участников ДТП нет. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

"Также на месте дорожно-транспортного происшествия работают сотрудники полиции и врачи скорой медицинской помощи. Для деблокировки пострадавших и ликвидации последствий происшествия привлекались силы и средства ГУ МЧС России по Республике Ингушетия: ПСО "Тарко" - 1 единица техники и три человека", - добавили в МЧС.