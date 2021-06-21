Площадь лесных пожаров в Якутии за сутки увеличилась на 7 тыс. га

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Площадь природных пожаров на территории Якутии за сутки увеличилась на 7 тыс. га, до 23,6 тыс. га. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе регионального ГУ МЧС со ссылкой на руководителя ведомства Павла Гарина.

"За сутки количество пожаров уменьшилось на два очага, площадь пожаров увеличилась более чем на 7 тыс. га. Сложная лесопожарная обстановка сохраняется в Верхневилюйском, Кобяйском Нюрбинском, Оймяконском и Сунтарском районах", - приводятся слова Гарина.

В Сунтарском районе в выходные дни работала авиация МЧС России. За последние сутки там на лесные пожары произведено 80 сбросов и слито 308 тонн воды.

По данным ФБУ "Авиалесоохрана", всего на территории региона зарегистрировано 32 пожара на землях лесного фонда на площади 23,6 тыс. га. К тушению возгораний привлечены около 1,4 тыс. человек, задействовано более 140 единицы техники. "За сутки на территории региона отработано 23 пробы атмосферного воздуха на территории шести районов, превышений ПДК вредных веществ не зарегистрировано", - отметили в ГУ МЧС республики.

В регионе установилась жаркая погода, преимущественно без осадков, температура воздуха прогревается до плюс 32 градусов Цельсия. "В связи с этим создается дополнительная опасность возникновения лесных пожаров. Жителям населенных пунктов, где действуют возгорания, рекомендовано не выезжать на отдых в лесную зону во избежание появления новых очагов", - отметили в пресс-службе правительства Якутии.

Чрезвычайная ситуация из-за пожароопасной обстановки продолжает действовать в в Нюрбинском, Томпонском, Верхневилюйском, Сунтарском районах. Чрезвычайно высокий пятый класс пожарной опасности леса сохраняется в Сунтарском, Мирнинском, Томпонском и Хангаласском районах, высокий четвертый класс пожарной опасности - в Горном, местами в Оймяконском районах и в городе Якутске.