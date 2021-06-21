Засуха наблюдается в степных районах Новосибирской области

НОВОСИБИРСК, 21 июня. /ТАСС/. Засуха второй год подряд наблюдается в трех южных степных районах Новосибирской области, в одном из них ранее был введен режим ЧС из-за гибели посевов на площади более 100 га. Общее количество выпавших осадков ниже прошлогодних показателей, сообщил на оперативном совещании правительства региона глава областного Минсельхоза Евгений Лещенко.

"Ситуация существенно отличается от среднемноголетних значений, сумма осадков даже ниже прошлогодней. Наиболее сложная ситуация в Кулундинской зоне - в Купинском, Баганском, Карасукском районах, и ситуация по достижению критериев ЧС подтверждается гидрометеорологической службой", - сказал Лещенко.

Засуха наблюдается также в Барабинской степи, находящейся в пределах Новосибирской и Омской областей, - важнейшем районе молочного животноводства, маслоделия и земледелия всей Западной Сибири. По словам Лещенко, количество осадков там существенно ниже среднемноголетних, и в том числе прошлогодних. "Относительно благоприятная ситуация по режиму увлажнения в районах центрально-восточной зоны. Сегодня в ночь по юго-западным прошли осадки от 7 до 19 мм, качественно ситуацию это существенно не исправит", - добавил министр.

Власти Новосибирской области в 2020 году снизили планы по сбору зерновых с 2,6 млн до 2,4 млн тонн из-за засухи, которая наблюдалась с начала мая сразу в нескольких районах. Наиболее сложная ситуация сложилась на юго-западе региона, где власти муниципалитетов вынуждены были ввести режим ЧС из-за массовой гибели посевов, экономические потери от засухи оценили более чем в 5 млрд рублей. Площадь пострадавших посевов оценивалась в 730 тыс. га (около 33% от общего объема). Однако по итогам уборочной кампании аграриям удалось собрать почти 2,7 млн тонн, что на 1,7% больше, чем урожай 2019 года.