Уголовное дело возбудили в Башкирии по факту оплаты недостроенного ФОКа

ТАСС, 21 июня. Следственные органы Башкирии возбудили уголовное дело по факту оплаты Управлением капитального строительства Башкирии работ на сумму более 8 млн рублей в недостроенном физкультурно-оздоровительном комплексе в селе Шаран. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе прокуратуры республики.

"По инициативе прокуратуры возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ "Злоупотребление должностными полномочиями", ч. 1 ст. 292 УК РФ "Служебный подлог" по факту оплаты недостроенного физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Шаран", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в октябре 2018 года ГКУ Управление капитального строительства Башкирии и ООО "Мега Строй Монтаж" заключили госконтракт на выполнение строительно-монтажных работ на сумму почти 115 млн рублей. "Несмотря на неисполнение подрядчиком условий договора, должностные лица ГКУ Управления капитального строительства республики приняли и оплатили фактически невыполненные работы по монтажу кровли, установке дверей и витражных окон, системы отопления и наружной теплосети на сумму более 8 млн рублей. В результате неправомерных действий неустановленных должностных лиц заказчика оздоровительный центр до настоящего времени не эксплуатируется", - говорится в сообщении.

За ходом расследования дела установили особый контроль.