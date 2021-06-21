Пожарным удалось остановить распространение огня в заповеднике "Денежкин камень"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 июня. /ТАСС/. Спасатели не допустили увеличения площади пожара в природном заповеднике "Денежкин камень" в Свердловской области, как и сутки назад, огнем охвачено 63 га. Тем не менее опасность сохраняется, так как природные условия остаются сложными, сообщила пресс-служба заповедника в понедельник.

"Сегодня на 9 утра (7:00 мск) площадь пожара остается прежней - 63 га. Длина кромки пожара не изменилась - 3,8 тыс. метров, огонь не распространяется, пожар низовой устойчивый. Природные условия сохраняются очень сложные - отсутствие дождей, сухая лесная подстилка, сложный горный рельеф с крутым уклоном, на Вересовом Увале ясная погода, ветра нет", - говорится в сообщении. Отмечается, что спасатели проложили минерализованную полосу по всему периметру пожара.

В департаменте лесного хозяйства УрФО ТАСС уточнили, что пока пожар остается не локализованным. Сейчас на месте работают 75 человек: пожарное формирование заповедника "Денежкин Камень" 11 человек, Уральская база авиационной охраны лесов 23 человека, ФБУ "Авиалесоохрана" 15 человек, МЧС 16 человек, специалисты пожарного отдела Гринпис России, волонтеры и добровольные лесные пожарные 10 человек.

Отмечается, что 21 июня утром в базовый лагерь выдвигается еще 18 человек ФБУ "Авиалесоохрана" из Йошкар-Олы. 20 июня на место происшествия из Москвы прибыл заместитель директора департамента государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий Алексей Яковлев. "Вместе с руководителями пожарных подразделений они обошли всю кромку пожара и составили план тушения. Алексей Яковлев отметил слаженную работу всех областных и федеральных служб, которые оперативно прибыли на место пожара и включились в работу по борьбе с огнем", - добавили в пресс-службе.

Год назад одно из крупнейших возгораний в Свердловской области произошло в природном заповеднике "Денежкин камень" на территории 120 га, спасатели боролись с огнем больше месяца. Тушение было затруднено гористой местностью, аномальной жарой, сильным ветром и отдаленностью от водоемов. В этом году первый очаг был обнаружен 18 июня.

Заповедник "Денежкин камень" является природоохранным научно-исследовательским и эколого-просветительским учреждением федерального значения. Он расположен на севере Свердловской области. Его территория полностью включает массив горы Денежкин камень, восточные склоны Главного Уральского хребта, хребта Хоза-Тумп, верховья рек Ивдель, Тальтия, Шегультан, Сосьва.