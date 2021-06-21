Дело пресс-секретаря Навального о нарушении саннорм выделили в отдельное производство

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Следователи выделили в отдельное производство дело пресс-секретаря Алексея Навального Киры Ярмыш о нарушении санитарных норм. Об этом журналистам сообщила ее адвокат Вероника Полякова.

"Дело Ярмыш выделили в отдельное производство. Сегодня же ей предъявят обвинение в окончательной редакции", - сказала она. Ранее в отдельные производства были выделены уголовные дела двух других фигурантов дела - Любови Соболь и Николая Ляскина.

Как сообщала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, организаторы и участники несогласованных акций создали угрозу распространения коронавирусной инфекции. В Москве среди участников мероприятия на Пушкинской площади находились лица, в отношении которых было принято решение об изоляции по месту жительства в связи с выявлением у них коронавируса. По делу также проходят участница Pussy Riot Маргарита Алехина, глава профсоюза "Альянс врачей" (признан в РФ НКО-иноагентом) Анастасия Васильева, брат Алексея Навального Олег и ряд других лиц.