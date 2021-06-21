В Сочи возбудили уголовное дело о мошенничестве в связи с хищением земель на 46 млн рублей

КРАСНОДАР, 21 июня. /ТАСС/. Сотрудники прокуратуры Краснодарского края в ходе проверки выявили факт подделки документов на 11 земельных участков неразграниченной собственности, за счет которых произошло хищение этих земель кадастровой стоимостью свыше 46 млн рублей, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры региона в понедельник.

"По инициативе прокуратуры города Сочи возбуждено уголовное дело по факту хищения земель. Установлено, что в результате преступных действий, выраженных в предоставлении для регистрации прав подложных документов, из состава земель неразграниченной собственности выбыли земельные участки общей площадью 2,26 га, кадастровой стоимостью свыше 46 млн рублей", - говорится в сообщении ведомства.

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное в особо крупном размере").