В Италии 10 человек предстанут перед судом по делу о сходе поезда с рельсов в 2018 году

РИМ, 21 июня. /ТАСС/. Десять подозреваемых, в числе которых бывший руководитель компании "Сеть итальянских железных дорог" (RFI) Маурицио Джентиле, предстанут перед судом по делу о сходе поезда с рельсов в январе 2018 года на севере Италии, в результате которого три человека погибли. Такое решение принял судья предварительного следствия, сообщает в понедельник газета Corriere della Sera.

Начало судебного процесса запланировано на 12 октября, к участию в нем допущено более 65 гражданских истцов, отмечает издание.

По данным следователей, причиной катастрофы стало ненадлежащее техническое обслуживание рельсов. В частности, речь идет о 23-сантиметровом "фрагменте рельса", который сломался из-за повреждений, "возникших из-за недостаточного обслуживания". Кроме того, как отмечает газета, состав двигался со скоростью около 130 км/ч вместо допустимых 50 км/ч.

Авария произошла рано утром 25 января 2018 года у подъезда к станции "Порт Гарибальди" в Милане. Поезд пригородного сообщения, следовавший с остановками из Кремоны, перевозил около 350 человек. Пострадали более 100 пассажиров, мэр Милана Джузеппе Сала сообщил о трех погибших.