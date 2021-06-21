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Прокуратура организовала проверку после попадания дельфинов в сети в Новороссийске

Инцидент произошел в селе Широкая Балка

КРАСНОДАР, 21 июня. /ТАСС/. Природоохранная прокуратура в Краснодарском крае организовала проведение проверки после сообщения о попадании дельфинов в сети под Новороссийском, сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края в понедельник.

В местных сообществах в социальных сетях в понедельник опубликовали видео, где зафиксировано попадание нескольких дельфинов в сети, автор сообщает, что инцидент произошел в селе Широкая Балка под Новороссийском, дельфины обессилили.

"Прокурор организовал проверку", - сообщили в пресс-службе ведомства.

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