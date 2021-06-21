Суд арестовал водителя грузовика, врезавшегося в пассажирский микроавтобус под Тулой

ТУЛА, 21 июня. /ТАСС/. Водитель грузовика, который 19 июня врезался в пассажирский микроавтобус в Тульской области, в результате чего один человек погиб и шестеро пострадали, арестован на два месяца. Ему предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе прокуратуры региона.

"Сегодня суд арестовал водителя грозовой машины на два месяца. Ему предъявлено обвинение по части 3 статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека")", - сказали в пресс-службе.

Авария произошла 19 июня в Щекинском районе на 223-м км трассы М-2 "Крым" в районе села Карамышево. По предварительным данным, грузовик DAF выехал на встречную полосу и врезался микроавтобус "Газель-Некст", следовавший по маршруту Карамышево - Щекино. В результате происшествия водитель автобуса погиб, еще шесть человек, среди которых ребенок, получили различные травмы.

Следственное управление СК РФ по Тульской области организовало доследственную проверку по ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").