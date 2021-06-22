В Приморье мужчина получил два года колонии за призывы к убийству полицейских

ВЛАДИВОСТОК, 22 июня. /ТАСС/. Красноармейский районный суд в Приморском крае назначил два года лишения свободы в колонии-поселении местному жителю, призывавшему к насилию в отношении полиции, сообщает во вторник суд.

"Подсудимый вину в совершении преступления признал в полном объеме, в содеянном раскаялся, принес публичные извинения. Суд, признал О. виновным в совершении преступления, <…> назначил наказание в виде лишения свободы сроком на два года с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе интернета сроком на два года. Местом отбывания наказания О. определена колония-поселение", - говорится в сообщении суда.

Мужчина осужден за преступление, предусмотренное частью 2 статьи 280 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности").

В январе 2021 года сотрудники МВД России задержали в Приморском крае мужчину, размещавшего в соцсетях видеоролики с призывами к убийству полицейских. На опубликованных видео из сети TikTok мужчина в нетрезвом состоянии призывает других собираться в партизанские отряды и убивать полицейских. 42-летний житель села Новопокровка ранее уже трижды был судим.