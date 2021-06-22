Фигуранты дела о хищении при возведении водовода в Калмыкии получили до девяти лет колонии

ЭЛИСТА, 22 июня. /ТАСС/. Элистинский городской суд Республики Калмыкия во вторник приговорил членов организованной преступной группы и фигурантов уголовного дела о хищении 300 млн рублей, выделенных на прокладку Левокумского водопровода и очистных сооружений, к срокам от семи до девяти лет колонии со штрафами, сообщила пресс-служба прокуратуры республики.

Ранее сообщалось, что экс-руководитель ФГБУ "Управление Калммелиоводхоз" и представители подрядной организации, участвовавшие в 2014 году в освоении средств федерального бюджета, выделенных на строительство станции водоподготовки в поселке Южный Ики-Бурульского района, обвиняют в хищении на сумму порядка 300 млн рублей. Водопровод, возводимый в рамках федеральной целевой программы, должен был обеспечить питьевой водой Элисту и несколько населенных пунктов республики. Прокурор Калмыкии потребовал для фигурантов дела сроки до 11 лет колонии.

"Организатор организованной преступной группы и три ее участника - экс-директор ФГБУ "Управления Калммелиоводхоз" и двое жителей Москвы - признаны виновными по ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество, совершенное организованной группой и в особо крупном размере". Кроме того, бывший руководитель бюджетного учреждения осужден по ч. 1, 3 ст. 285 УК РФ "Злоупотребление должностными полномочиями". Все они осуждены на сроки от семи до девяти лет колонии. Гражданский иск прокуратуры к подсудимым о взыскании причиненного преступлением ущерба на сумму 300 млн рублей удовлетворен в полном объеме", - говорится в сообщении.

Суд назначил экс-директору ФГБУ "Управления Калммелиоводхоз" наказание в виде лишения свободы на восемь лет со штрафом в размере 500 тыс. рублей и с лишением права занимать должности на госслужбе, связанной осуществлением функций представителя власти либо выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных полномочий, на два года. Организатора преступления приговорили к девяти годам колонии со штрафом 700 тыс. рублей, остальным участникам судом назначили по семь лет лишения свободы со штрафом 500 тыс. рублей.

Отбывать наказание осужденные будут в исправительной колонии общего режима. Также судом всем участникам организованной преступной группы назначено ограничение свободы на срок один год, уточнили в пресс-службе.

Судом установлено, что в период с 2013 по 2016 год директор ФГБУ "Управление Калммелиоводхоз" и его трое соучастников, используя подставные коммерческие организации из других регионов, организовали хищение бюджетных средств, выделенных в рамках федеральных целевых программ на строительство системы технологической водоподготовки по очистке подземных вод в п. Южный объекта "Ики-Бурульский групповой водопровод с подключением к Северо-Левокумскому месторождению подземных вод Республики Калмыкия". Была завышена стоимость фактически установленного на объекте оборудования, и, несмотря на ненадлежащее выполнение работ, незаконно произведена их оплата, не осуществлялся должный контроль за строительством. В результате сумма причиненного ущерба составила 300 млн рублей, добавили в пресс-службе ведомства.