Суд в Москве вынес приговор похитителям алмазов у "Алросы" на 700 млн рублей

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Дорогомиловский районный суд Москвы вынес приговор пятерым похитителям алмазов у "Алросы" на 700 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе Генпрокуратуры.

"Сотрудница филиала акционерной компании "Алроса" "ЕСО "Алроса" Елена Канунникова, гражданин Грузии Владимир Табидзе, а также Владимир Гординский, Евгений Богомолов и Сергей Свиридов в зависимости от роли каждого признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 158 УК РФ ("Кража"), ч. 5 ст. 191 УК РФ ("Незаконный оборот природных драгоценных камней") и ч. 5 ст 33. ч. 4 ст. 191 УК РФ ("Пособничество в совершении сделки, связанной с драгоценными камнями, в нарушение правил, установленных законодательством РФ"). Cуд приговорил Канунникову к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Богомолов и Гординский осуждены на шесть лет лишения свободы каждый, Табидзе - на семь лет, Свиридова - на четыре года лишения свободы. Все они будут отбывать наказания в исправительных колониях общего режима", - сообщили в Генпрокуратуре.

Гражданский иск представителя "Алроса" на сумму более 713 млн рублей удовлетворен в полном объеме.

Как сообщили в пресс-службе СК, преступления совершались в 2016-2019 годах. "Следователи СК в том числе при помощи проведенных экспертиз установили, что своими противоправными действиями осужденные причинили ущерб акционерной компании "Алроса" на сумму свыше 700 млн рублей. Также в ходе следствия удалось обнаружить и изъять 480 алмазов общей массой около 2 000 карат. Также изъяты и арестованы денежные средства в разной валюте, ювелирные изделия, ценности, движимое и недвижимое имущество на общую сумму около 600 млн рублей", - сообщили в СК.

Участники группы были задержаны с поличным при попытке хищения в июне 2019 года очередной партии алмазов стоимостью более 22 млн рублей. По данным следствия, организатором группы являлась Канунникова, которая распределяла преступные роли между соучастниками. Будучи сотрудником компании "Алроса", она похищала алмазы, при этом Богомолов оказывал ей помощь в подмене похищенных высококачественных камней алмазами более низкого качества. Затем женщина определяла на черном рынке стоимость похищенных камней и передавала их Табидзе, который отдавал их Гординскому для последующего сбыта при помощи Свиридова.