Более 100 политиков убили в ходе последней предвыборной кампании в Мексике

МЕХИКО, 22 июня. /ТАСС/. Свыше тысячи нападений было совершено на участников предвыборной кампании в Мексике, которая завершилась 6 июня, жертвами преступников стали более 100 человек. Об этом говорится в последнем обнародованном докладе консалтинговой компании Etellekt Consultores.

"Было зарегистрировано 1 066 нападений на политических деятелей, из них 102 человека были убиты, в том числе 36 кандидатов на выборные посты", - говорится в документе. Согласно подсчетам экспертов, число противоправных действий выросло на 38% по сравнению с предыдущей избирательной кампанией в 2018 году, однако жертв стало меньше на 32,8%. Глава Национального избирательного института Лоренсо Кордова в конце мая отметил, что насилие в отношении политических деятелей вызывает озабоченность, но не служит препятствием для проведения голосования.

Граждане республики 6 июня обновили состав Палаты депутатов федерального парламента, а также избрали свыше 19 тыс. членов местных органов власти. Одновременно в 15 штатах прошли выборы губернаторов. К участию в голосовании были приглашены порядка 93,5 млн человек.

В прошлом году в Мексике, согласно официальным данным, было совершено 34,5 тыс. умышленных убийств, чуть меньше, чем в рекордном 2019 году. В апреле эксперты мексиканской неправительственной организации "Гражданский совет по общественной безопасности и уголовной юстиции" включили 18 городов страны в список 50 самых опасных в мире по итогам 2020 года. Первое место занял город Селайя в штате Гуанахуато.