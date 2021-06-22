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В США задержали мужчину за угрозы убить Байдена и законодателей

Американец направил на адрес местного телеканала серию электронных писем, в которых добивался выплаты денег. В случае, если требование не будет исполнено, он угрожал убить президента и законодателей

НЬЮ-ЙОРК, 22 июня. /ТАСС/. Мужчина в США задержан по подозрению в угрозах убийства президента страны Джо Байдена и членов Конгресса. Об этом сообщается во вторник на сайте Министерства юстиции США.

По данным прокуратуры по северному округу штата Оклахома, 58-летний Джон Аренс с мая по июнь текущего года направил на адрес местного телеканала серию электронных писем. В них он якобы добивался выплаты ему неназванной суммы денег. В случае, если требование не будет исполнено, мужчина угрожал убить американского лидера, представителей Конгресса и членов их семей.

Аренс был задержан 18 июня у себя дома в городе Талса (штат Оклахома). В ходе допроса он предположительно подтвердил отправку сообщений с угрозами.

Официальные обвинения ему должны быть предъявлены в течение 30 дней с момента задержания. Минюст не уточняет, какое наказание грозит мужчине в случае признания его виновным.

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