В Ялту дополнительно прибыли 200 спасателей МЧС для ликвидации последствий наводнения

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Группировка из 200 человек и 30 единиц техники Ногинского и Тульского спасательных центров МЧС России прибыли в Ялту для ликвидации последствий наводнения и проведения дезинфекции объектов в рамках борьбы против коронавируса. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе ведомства.

"23 июня в Ялту прибыли 200 человек личного состава и 30 единиц техники Ногинского и Тульского спасательных центров МЧС России для проведения аварийно-восстановительных работ и оказания адресной помощи населению. Кроме того, спасатели проведут дезинфекцию социально значимых объектов, а также улиц, которые оказались подтоплены", - сказали в пресс-службе.

В МЧС подчеркнули, что группировка усилена инженерной техникой - мотопомпами, гидравлическими, аварийно-спасательными и шанцевыми инструментами.