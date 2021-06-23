В Новой Москве рейсовый автобус столкнулся с легковой машиной

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Женщина-водитель легкового автомобиля погибла в результате лобового столкновения с рейсовым автобусом в Новой Москве. Об этом сообщили в столичной Госавтоинспекции в среду.

"Сегодня в 09:10 в поселении Щаповское, в районе деревни Шаганино, женщина 1974 года рождения, управляя автомобилем Kia, совершила выезд на полосу встречного движения, после чего произошло лобовое столкновение с рейсовым автобусом, двигавшимся во встречном направлении. Женщина-водитель иномарки от полученных травм скончалась на месте", - говорится в сообщении в Telegram-канале.

В ГИБДД отметили, что пока данных о других жертвах пострадавших нет. "По сведениям Госавтоинспекции, на момент столкновения в автобусе находились 7 человек вместе с водителем", - отметили в управлении. По предварительным данным, ДТП произошло из-за того, что водителю автомобиля Kia стало плохо за рулем.

На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД и экстренных служб. По факту ДТП проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося.