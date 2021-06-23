Суд отложил на 8 июля рассмотрение вопроса о лишении Элджея водительских прав

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Мировой суд перенес на 8 июля рассмотрение административного протокола в отношении рэпера Элджея (Алексей Узенюк), который отказался от прохождения медицинского освидетельствования. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Судебное заседание по делу об административном правонарушении в отношении Узенюка отложено на 15:00 мск 8 июля", - сказала представитель суда.

Ему вменяется совершение административного правонарушения по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ ("Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения"). Наказание по этой статье влечет наложение административного штрафа в размере 30 тыс. рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

В ночь на 26 мая на проспекте Маршала Жукова был остановлен автомобиль, за рулем которого находился рэпер Элджей с признаками опьянения. Он отказался от прохождения медицинского освидетельствования.