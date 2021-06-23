Более 22 тыс. человек задействованы в ликвидации последствий подтоплений в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июня. /ТАСС/. Группировка, задействованная в ликвидации последствий подтоплений в Крыму, превысила 22 тыс. человек, сообщил глава республики Сергей Аксенов на своей странице "ВКонтакте".

"Более 22 тыс. военнослужащих и сотрудников МЧС выполняют поставленные задачи. Мы поставили эту задачу и назвали амбициозно ее - расчистка в полном объеме города Ялты до понедельника, 28 числа. Если получится раньше, будет слава богу", - сказал Аксенов.

Глава Крыма также поблагодарил руководство Минобороны и МЧС за оказанную помощь.

Циклон над Крымом с ночи четверга стал причиной сильных дождей и усиления северо-западного ветра. Объявлен режим ЧС регионального масштаба. Подтоплена Керчь и соседние районы на востоке полуострова. На Южном берегу Крыма основной удар стихии пришелся на Ялту, где выпало более 135 мм осадков. По словам мэра города Янины Павленко, такая серьезная ситуация была в 1922 году, когда за сутки выпало более 190 мм осадков. В результате подтопления погиб один человек, пострадали 54. Один человек числится пропавшим без вести, ведутся поиски.

В результате ЧП в республике повреждены сотни домов, в Ялте подтоплены 13 отелей, из двух из них пришлось эвакуировать туристов. Повреждена инфраструктура пляжей. В настоящее время ведется расчистка территории, восстановление инфраструктуры, подсчитывается ущерб. Начались выплаты пострадавшим.