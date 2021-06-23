В Якутии ввели режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров

ТАСС, 23 июня. Власти Якутии ввели на территории республики режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за сложной пожароопасной обстановки, установившейся из-за жаркой погоды. Об этом сообщил председатель государственного комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения республики Дмитрий Лепчиков.

"Глава Якутии подписал указ о введении режима чрезвычайной ситуации регионального характера из-за лесных пожаров", - сообщил Лепчиков.

По данным Авиалесоохраны, Якутия находится на первом месте по площади и числу пожаров среди других регионов РФ. В республике действуют 52 пожара на площади 35 016 га.

В Якутском управлении гидрометцентра сообщили, что практически на всей территории республики установилась жаркая сухая погода. В период с 20 по 24 июня 2021 года в Якутске и его окрестностях сохраняется аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха на 7 и более градусов выше средних многолетних значений.

Высокая температура наблюдается также в арктической зоне республики. В оленеводческих районах: Булунском, Оленекском, Жиганском, Кобяйском, Усть-Янском, Верхоянском, Эвено-Бытантайском, Томпонском сильная жара с максимальной температурой воздуха до 34 градусов тепла, отметили синоптики.

Аномально жаркая и сухая погода сохранится на большей части Якутии до конца июня, в четырех районах и в окрестностях Якутска установлен наивысший класс пожароопасности. Ситуация осложняется сухими грозами.