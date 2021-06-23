Вожатую, убившую свою коллегу в детском лагере в Подмосковье, арестовали

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Девушка-вожатая, убившая свою коллегу в ходе спора о том, кто лучше работает в детском лагере в Пушкине, арестована. Об этом сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

"Следователем 22-летней вожатой детского лагеря предъявлено обвинение в убийстве. По ходатайству следствия судом в отношении нее избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказала Врадий.

В свою очередь источник ТАСС в правоохранительных органах добавил, что фигурантка дала признательные показания.

В ночь на вторник две девушки-вожатые в лагере в Пушкинском районе Подмосковья в ходе конфликта ранили друг друга. Одна из них погибла от ножевого ранения, вторая получила незначительные раны, выхватывая нож у своей оппонентки. По данным источника, причиной убийства стал спор во время распития алкоголя о том, кто лучший вожатый. Девушки проходили в лагере студенческую практику и проживали в одной комнате. По данным источника, они не были знакомы до работы в лагере. По его словам, нападение произошло ночью, когда дети спали, они ничего не видели.